В Тамбове развернули триколор длиной 84 метра

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Триколор длиной 84 метра и шириной 8,8 метра развернули в среду перед зданием администрации Тамбовской области в честь Дня Государственного флага России, сообщила администрация региона.
"На Тамбовщине традиционно День Государственного флага России проходит масштабно и торжественно. В этом году впервые в истории Тамбовской области на площади перед зданием администрации области развернули флаг длиной 84 метра, шириной 8,8 метра, весом 100 килограмм", — говорится в сообщении.
Над созданием флага трудились десять человек, на торжественном мероприятии его держали спортсмены, активисты, волонтеры. Флаг планируется использовать и на других мероприятиях, отмечают власти.
В праздничных торжествах приняли участие сотни людей — представители органов власти региона, депутатского корпуса, делегации из городов и районов Тамбовской области, молодежных и спортивных объединений, жители и гости Тамбова.