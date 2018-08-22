В Тамбове развернули триколор длиной 84 метра

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Триколор длиной 84 метра и шириной 8,8 метра развернули в среду перед зданием администрации Тамбовской области в честь Дня Государственного флага России, сообщила администрация региона.

Ранее сообщалось, что спасатели в среду развернули на Поклонной горе в Москве огромный флаг России площадью около 1 тысячи квадратных метров.

"На Тамбовщине традиционно День Государственного флага России проходит масштабно и торжественно. В этом году впервые в истории Тамбовской области на площади перед зданием администрации области развернули флаг длиной 84 метра, шириной 8,8 метра, весом 100 килограмм", — говорится в сообщении.

Над созданием флага трудились десять человек, на торжественном мероприятии его держали спортсмены, активисты, волонтеры. Флаг планируется использовать и на других мероприятиях, отмечают власти.

"Мы испытываем гордость за свою страну, за ее достижения, вместе разделяем радость побед и успехов, и в моменты торжества и триумфа с нами всегда наш флаг", — сказал губернатор региона Александр Никитин.

В праздничных торжествах приняли участие сотни людей — представители органов власти региона, депутатского корпуса, делегации из городов и районов Тамбовской области, молодежных и спортивных объединений, жители и гости Тамбова.