СПЧ предложил упразднить федеральный список экстремистских материалов

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Совет по правам человека (СПЧ) предложил рассмотреть вопрос об упразднении федерального списка экстремистских материалов, так как он не оправдал возложенных на него надежд по профилактике экстремизма, говорится в рекомендациях СПЧ по совершенствованию законодательства о противодействии экстремизму и практики его применения.

"В связи с тем, что федеральный список экстремистских материалов не оправдал возложенных на него надежд по профилактике экстремизма, а напротив, стал крайне громоздким и мало пригодным для применения законопослушными гражданами, следует рассмотреть вопрос об упразднении данного списка путем внесения изменений в статью 13 Федерального закона № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" (и ряд других статей, где упоминаются экстремистские материалы) и отменить статью 20.29 КоАП РФ", — отмечается в документе, опубликованном на сайте СПЧ.

Правозащитники отмечают, что в настоящее время практически любой материал, находящийся в данном списке, можно найти в различных сегментах интернета, а правоохранительные органы фактически не успевают вносить в список новые копии старых материалов.

Кроме того, в СПЧ предлагают изменить подследственность дел по статье УК "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" и по статье "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ", передав их в компетенцию органов Следственного комитета России. "В настоящее время следствие по данным статьям ведут органы ФСБ России и они же осуществляют оперативное сопровождение таких дел", — говорится в рекомендациях.

Также правозащитники выступает за изменение экстерриториального принципа подачи заявлений о запрете материалов, полностью централизовав процесс работы с ними в Генеральной прокуратуре. "Рассмотрение таких заявлений без привлечения ответчика (при наличии возможности его установить) должно быть исключено", — подчеркивается в документе.