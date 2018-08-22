ОП РФ сформулирует поправки в закон о региональных общественных палатах

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Общественная палата России планирует сформулировать поправки в закон о региональных общественных палатах, заявил РИА Новости секретарь ОП РФ Валерий Фадеев по итогам круглого стола #ЧТОНЕТАК в Красноярске.

В частности, предлагается закрепить обязательное финансирование региональных общественных палат, ввести в них федеральную квоту, чтобы часть состава выбирали члены ОП РФ, что позволит повысить независимость региональных палат.

"Также есть предложение о том, чтобы председатель общественной палаты региона избирался тайным, а не открытым голосованием. Мы сейчас обкатываем эти предложения, так чтобы не идти наперекор мнению коллег из регионов", — сказал Фадеев.

По его словам, главная задача федерального проекта #ЧТОНЕТАК, реализуемого Общественной палатой России, — построить эффективную коммуникацию между гражданскими активистами и властями, сделать дискуссию более открытой и вовлекать в нее максимальное число заинтересованных участников.

"Мы стремимся к улучшению самой коммуникации, и в разных регионах темы могут отличаться. Высказано много не только претензий, но и конструктивных предложений. Здесь, в Красноярске, конечно, важна экологическая проблема. Также жителям хочется больше спортивных сооружений. Прямо на заседании было заявлено, что будет формироваться рабочая группа с участием молодых активистов по созданию уличных спортивных площадок", — отметил Фадеев.

Он также сообщил, что Общественная палата России намерена продолжить работу в рамках проекта #ЧТОНЕТАК, следующая встреча пройдет через неделю в Хакасии.

Федеральный проект #ЧТОНЕТАК реализуется ОП РФ с 2017 года с целью формирования практик соуправления на региональном и местном уровне — дискуссионных клубов при общественных палатах, объединений активных жителей, разработки и реализации гражданских инициатив по развитию территорий. В рамках проекта проходят круглые столы и дискуссионные площадки с участием активистов, чиновников, журналистов, предпринимателей и экспертов.