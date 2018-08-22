Темрезов: к своему столетию КЧР придет с качественными изменениями в жизни

ЧЕРКЕССК, 22 авг — РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сказал, что празднование столетнего юбилея образования КЧР станет хорошим стимулом для дальнейшего социально-экономического развития региона, сообщает РИАИ Новости представитель пресс-службы главы региона.
По словам главы республики, юбилейная дата будет рассматриваться не только как культурное событие, а, прежде всего, как возможность помочь региону в решении актуальных вопросов в сфере образования, здравоохранения, культуры, инфраструктурных проблем.
В целом, глава региона отметил, что к 100-летию республики жители увидят качественные изменения в жизни региона.
"Мы сформируем план актуальных для региона задач, которые запланированы на долгосрочную перспективу, чтобы посмотреть, как можно ускорить их решение для того, чтобы жители республики почувствовали качественные позитивные изменения. Эти мероприятия войдут и профильные госпрограммы и в нацпроекты", — привели в пресс-службе слова Темрезова.