Сенатор рассказал о законах по противодействию вербовке в ряды террористов

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. У правоохранителей в РФ есть в настоящее время вся необходимая законодательная поддержка для эффективного противодействия вербовке россиян террористами, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией задержали в Норильске подозреваемых в террористической деятельности, которые вербовали жителей региона в ряды террористов, сообщила ранее пресс-служба управления ФСБ по Красноярскому краю.

"Можно констатировать, что правоохранительные органы обладают всей необходимой законодательной поддержкой для эффективного противодействия вербовке наших граждан террористами. Как мы видим, география деятельности таких организаций постоянно расширяется, в связи с чем необходимо подчеркнуть важность противодействия экстремизму и терроризму на всей территории России", — сказал Клишас, который представляет в Совфеде Красноярский край.

Он напомнил, что за последние три года законодательная база в сфере противодействия терроризму была серьезно переработана. В частности, в отдельный состав преступления выделены действия, связанные со склонением и вербовкой для совершения преступлений террористической направленности, а также установлена серьезная ответственность за эти преступления.

"Законодатель постоянно уделяет внимание этому вопросу и преследует простую цель – дать сигнал экстремистским и террористическим организациям, что подготовка к теракту и вербовка граждан в ряды таких организаций является не менее опасным деянием, чем сам теракт, и будет преследоваться государством по всей строгости закона", — отметил сенатор.