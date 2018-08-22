В Москве определили новый маршрут "Велоночи"

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) совместно с организаторами определил новый маршрут проведения ежегодной акции "Велоночь", его проект рассмотрят в департаменте транспорта и комиссии по перекрытиям, сообщили в пресс-службе ЦОДД в среду.

"Сотрудники ЦОДД помогли организаторам "Велоночи" определить маршрут мероприятия. Движение велоколонны пройдет по центральным улицам города, его протяженность составит 23 километра. Сегодня проект маршрута будет рассмотрен специальной рабочей группой в департаменте транспорта, а в пятницу – городской комиссией по перекрытиям. После согласования маршрута будет назначена и согласована новая дата", — говорится в сообщении.

Специалисты центра встретились с организаторами "Велоночи" в понедельник, чтобы проехать на велосипедах по новому маршруту. В ведомстве отметили, что изменение маршрута позволит сократить число городских участков, которые требуют перекрытий движения, а также задействовать меньше техники и сотрудников полиции.

"В организации таких заездов надо учесть интересы многих москвичей, сделать так, чтобы поездка была с минимальными неудобствами для тех людей, которые живут вдоль маршрута, а также автомобилистов. Мы поддерживаем веломероприятия, но обращаем внимание организаторов, что их надо тщательно планировать и прорабатывать", – отметили в ЦОДД, попросив организаторов мероприятий обращаться в ведомство заблаговременно.

Ранее власти Москвы не согласовали проведение ежегодной массовой велосипедной прогулки-экскурсии по архитектурным достопримечательностям столицы "Велоночь", которую планировалось провести 18 августа. По мнению властей, маршрут в 20 километров от Парка Горького до парка "Сокольники" потребовал бы перекрытий многих центральных улиц и набережных Москвы, участия большого количества сотрудников органов правопорядка и коммунальной техники.