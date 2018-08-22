В Москве определили новый маршрут "Велоночи"

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) совместно с организаторами определил новый маршрут проведения ежегодной акции "Велоночь", его проект рассмотрят в департаменте транспорта и комиссии по перекрытиям, сообщили в пресс-службе ЦОДД в среду.
Специалисты центра встретились с организаторами "Велоночи" в понедельник, чтобы проехать на велосипедах по новому маршруту. В ведомстве отметили, что изменение маршрута позволит сократить число городских участков, которые требуют перекрытий движения, а также задействовать меньше техники и сотрудников полиции.
Ранее власти Москвы не согласовали проведение ежегодной массовой велосипедной прогулки-экскурсии по архитектурным достопримечательностям столицы "Велоночь", которую планировалось провести 18 августа. По мнению властей, маршрут в 20 километров от Парка Горького до парка "Сокольники" потребовал бы перекрытий многих центральных улиц и набережных Москвы, участия большого количества сотрудников органов правопорядка и коммунальной техники.