СПЧ предложил разделить экстремистские преступления на три категории

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предлагает разделить экстремистские преступления на три категории и не суммировать их при составлении статистики, чтобы не наращивать ее за счет малозначительных правонарушений в интернете.

"Совет предлагает отказаться от общего учета преступлений экстремистской направленности, разделив их на три категории: участие в экстремистских сообществах и организациях, экстремистские высказывания, иные преступления, совершаемые по мотиву ненависти. Такая мера позволит не допустить наращивания общих показателей за счет преследования малозначительных правонарушений в сети Интернет", — говорится в рекомендациях президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), опубликованных на его официальном сайте.

Ранее со ссылкой на рекомендации Совета сообщалось, что число осужденных по делам об экстремизме в России выросло в четыре раза с 2011 по 2017 годы — со 149 до 604 человек соответственно.