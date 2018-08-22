СПЧ призвал изменить анализ публичных высказываний на экстремизм

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предлагает не привлекать лингвистов к анализу публичных высказываний на предмет экстремизма, что может сэкономить бюджетные средства.

"Совет полагает неоправданным привлечение профессиональных лингвистов для анализа простейших фраз, поскольку потенциально противоправные высказывания адресованы не специалистам, а широкому кругу лиц, а, следовательно, следствие и суд в большинстве случаев не нуждаются в помощи эксперта для уяснения смысла высказывания", — говорится в рекомендациях Совета по усовершенствованию по совершенствованию законодательства о противодействии экстремизму и практики его применения, опубликованных на его сайте.

СПЧ уточняет, что снижение числа "необоснованных судебных экспертиз" гуманитарного характера приведет к значительной экономии бюджетных расходов.