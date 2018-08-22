СПЧ предлагает сузить понятие экстремистской деятельности

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Совет по правам человека (СПЧ) предлагает сузить легальное определение экстремистской деятельности, закрепленное в законе, чтобы исключить возможность уголовного наказания за высказывания, не представляющие реальной угрозы защищаемым Конституцией РФ интересам, говорится в рекомендациях СПЧ по совершенствованию законодательства о противодействии экстремизму и практики его применения, опубликованных на сайте организации.

"Предлагается сузить легальное определение экстремистской деятельности, закрепленное в статье 1 Федерального закона № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", поскольку в составе статьи 280 УК РФ в качестве уголовно наказуемого деяния определены призывы к ее осуществлению. Ряд используемых в дефиниции конструкций (например, "разжигание социальной розни", "утверждение религиозного превосходства" и др.) невозможно однозначно истолковать", — говорится в рекомендациях совета.

По мнению членов СПЧ, в качестве обязательного квалифицирующего признака экстремистской деятельности следует использовать только непосредственные угрозы к применению насилия и призывы к нему. "В таком случае будет исключена возможность уголовного наказания за высказывания, не представляющие реальной угрозы защищаемым Конституцией РФ интересам. В то же время, уголовная ответственность будет настигать именно тех субъектов, чья деятельность непосредственно связана с применением насилия, на предотвращение которого объективно нацелено антиэкстремистское законодательство", — поясняется в рекомендациях.