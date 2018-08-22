В Подмосковье рассказали, во сколько обойдется школьная форма

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Министерство потребительского рынка и услуг Московской области подсчитало стоимость школьной формы для жителей региона в 2018 году: в среднем одежда для мальчика обойдется в 6 тысяч рублей, для девочки — на 1,5 тысячи дороже, сообщила пресс-служба ведомства.

"Школьная форма обойдется в этом году жителям Подмосковья в среднем в 6 150 руб на одного мальчика. Для мальчика в стоимость включены: рубашка — 500 рублей; брюки — 800 рублей; ботинки — 1100 рублей; носки (5 пар) — 200 рублей; галстук — 250 рублей; футболка — 200 рублей; спортивный костюм — 1600 рублей; кроссовки — 1500 рублей", — сказал глава Минпотреба Подмосковья Владимир Посаженников, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, собрать в школу девочку будет несколько дороже, примерно на 1 450 рублей.

"Сюда включены стоимость блузки — 800 рублей; джемпера — 1300 рублей; юбки — 800 рублей; туфель — 1100 рублей; колготок (2 пары) — 300 рублей; спортивного костюма — 1600 рублей; футболки— 200 рублей; кроссовок — 1500 рублей", — сказал Посаженников.

Рюкзак для школьника в Подмосковье можно приобрести по цене от 1 тысячи рублей, мешок для сменной обуви – от 250 рублей, уточнили в пресс-службе.

Еще одна статья расходов родителей – покупка канцелярских принадлежностей. Средняя стоимость школьного пенала составляет 300 рублей, от 450 рублей обойдется родителям его наполнение. Обычные школьные тетради на 12 листов стоят порядка 7 рублей за штуку, отметили в пресс-службе.

"Школьный букет не станет тяжелым грузом для родителей. На розничном рынке сегодня представлено много специализированных цветочных салонов, оптово-розничных баз, к тому же многие розничные сети накануне 1 сентября предлагают по акциям симпатичные и недорогие букеты. Цена на средний букет будет стартовать от 500 рублей", — добавил Посаженников.

Оборот сектора специализированной розничной торговли детской одеждой, обувью, формой, а также канцелярскими товарами в этом году превысит 5,9 миллиарда рублей, добавил в пресс-службе.