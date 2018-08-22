В ДОСААФ не поддержали предложение МВД усложнить экзамен на права

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ), которое управляет крупнейшей в России сетью автошкол, не поддержало предложенное ГИБДД объединить "площадку" и "город" при сдаче на водительские права, сообщает общество.

Ранее начальник Госавтоинспекции Михаил Черников сообщал, что новый экзамен на водительские права будет более строгим и уделит больше внимания практическому вождению. По словам Черникова, сегодня ведомство наблюдает проблему именно в части обучения практическому вождению. Для того, чтобы уделить этому компоненту больше времени, "площадку" и "город" объединят в одну часть.

"ДОСААФ России не поддерживает предложенную ГИБДД реформу экзаменов на водительские права. Реализация предлагаемого проекта обернется снижением качества как подготовки водителей, так и приема экзаменов, приведет к увеличению количества недобросовестных автошкол, усилению коррупционной составляющей и росту аварийности на дорогах", — считают в обществе.

По мнению ДОСААФ, предлагаемое выполнение "специальных маневров" в условиях дорожного движения вводить нецелесообразно, поскольку найти место для таких маневров в городских условиях будет весьма затруднительно.

"Например, автомобиль "КамАЗ" с прицепом имеет длину 20 метров. Для выполнения некоторых упражнений на площадке в настоящее время требуется до 70 метров. Более того, выполнение некоторых предложенных специальных маневров потенциально опасно на проезжей части", — отметили в обществе.

Кроме того, отсутствуют четкие критерии оценки выполнения упражнений. Отсутствие разметок и конусов, обозначающих границы упражнений, может привести к необъективности результата выполнения упражнений – и, как следствие, к коррупционной составляющей со стороны экзаменаторов, указали в ДОСААФ.

"Отказ от экзамена на площадках и автодромах приведет к утрате материально-технической базы для приема экзаменов как в автошколах, так и в подразделениях Госавтоинспекции, восстановить которую впоследствии будет невозможно. Вместе с тем, образовательные организации понесли значительные материальные затраты на приведение закрытых площадок в соответствие с ранее установленными требованиями", — указали в обществе.

Также отсутствует какое-либо научное обоснование предлагаемых изменений, не проведены практические экспериментальные испытания выполнения специальных маневров в условиях дорожного движения для различных категорий транспортных средств, заключили в ДОСААФ.