Аксенов назвал строителей Крымского моста "героями нашего времени"

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал знаковым событием учреждение памятной медали "За строительство Крымского моста" и причислил причастных к данному проекту к "героям нашего времени".

Ранее президент России Владимир Путин учредил памятную медаль "За строительство Крымского моста".

Медаль вручается не только россиянам и организациям РФ, но и иностранным гражданам и организациям, которые внесли значительный вклад в строительство Крымского моста, в том числе в проведение работ по инженерным изысканиям, проектированию и иным работам, связанным с сооружением моста.

"Это очень важное и знаковое событие", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

По его словам, Крымский мост – это крупнейший экономический и геополитический проект, сопоставимый по масштабам, сложности и значимости с выдающимися историческими победами и достижениями России.

"Решение главы государства повышает престиж созидательного труда, авторитет людей, которые своими руками создают экономический и военный потенциал России. Строят мосты и дороги, электростанции и современные промышленные объекты, ледоколы и космические корабли, работают на предприятиях, выпускающих продукцию мирового уровня. Это и есть настоящие герои нашего времени. Строители Крымского моста – инженеры, архитекторы, проектировщики, рабочие – совершили настоящий трудовой подвиг, который уже вошел в отечественную историю", — отметил Аксенов.

Глава Крыма назвал символичным, что новая награда будет вручаться не только гражданам России и российским организациям, но и гражданам иностранных государств.

"Крымский мост – интернациональный проект, который был реализован вопреки блокадам и санкциям, благодаря политической воле нашего президента Владимира Владимировича Путина", — заключил Аксенов.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

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