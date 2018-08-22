В Москве спасатели устроили флешмоб в честь Дня Государственного флага

Государственный флаг Российской Федерации на площади Парка Победы на Поклонной горе в рамках празднования дня Государственного флага России. 22 августа 2018

Государственный флаг Российской Федерации на площади Парка Победы на Поклонной горе в рамках празднования дня Государственного флага России. 22 августа 2018

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Спасатели развернули флаг РФ площадью около 1 тысячи квадратных метров на Поклонной горе в Москве в честь Дня Государственного флага, сообщает МЧС России.

"В Москве на Поклонной горе прошел патриотический флешмоб. На площади около Музея победы был развернут огромный Государственный флаг Российской Федерации площадью около 1 тысячи квадратных метров", — говорится в сообщении.

Во флешмобе участвовали курсанты Академии государственной противопожарной службы МЧС.

"Развернутое полотно триколора пронесли по Площади Победителей. Участники акции и зрители исполнили гимн страны", — говорится в сообщении.

День Государственного флага Российской Федерации отмечается 22 августа.