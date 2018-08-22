В парке 850-летия Москвы осенью появится лыжероллерная трасса

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Профессиональная лыжероллерная трасса появится к осени на территории парка 850-летия Москвы на юго-востоке города, сообщили в среду в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

"Общая длина трассы составит более 4 километров. Ее дизайн и конфигурация разработаны при тесном взаимодействии с профессиональным сообществом спортсменов. На данный момент специалисты комплекса городского хозяйства подготовили основание под устройство лыжероллерной трассы: выровняли рельеф, подготовили бетонное основание и уложили нижний слой асфальтового покрытия. После по технологии укладывается специальная геосетка, а поверх нее – финишный слой асфальта", – рассказали в пресс-службе.

По форме лыжероллерная трасса представит собой замкнутый контур асфальтированной дороги, некоторые участки будут иметь неровности и уклоны, что позволит повысить эффективность тренировок и добавить разнообразия во время катания, пояснили в комплексе. Летом ей смогут пользоваться роллеры, а зимой – лыжники.

Там также напомнили, что третий этап работ по комплексному благоустройству и озеленению территории парка 850-летия Москвы стартовал в этом году. По периметру парка выставлено ограждение для ограничения доступа жителей на строительную площадку, а для посетителей устроен шоу-рум со всей информацией по благоустройству парка, в котором присутствует сотрудник и может ответить на вопросы жителей, добавили в ведомстве.