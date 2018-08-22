Роструд добился выплат долгов по зарплате работникам самарского комбината

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Роструд добился выплаты 52 миллионов рублей 322 работникам самарского комбината "Родник", сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"По обращению работника территориальный орган Роструда провел проверку в ООО СК "Родник". В ходе контрольно-надзорных мероприятий установлено, что работодатель допустил образование задолженности по заработной плате за май-июнь на сумму свыше 52 млн рублей", — говорится в сообщении Роструда.

В ведомстве рассказали, что в результате принятых мер долг по оплате труда погашен. В том числе работодателю было предписано выплатить работникам денежную компенсацию за задержку выплат. Права 322 работников восстановлены.

Также в Роструде рассказали, что за нарушение трудового законодательства ООО "СК "Родник" привлечено к административной ответственности.