Синоптики предупредили о похолодании в Москве

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Похолодание до 18 градусов тепла ожидается в Москве в среду, осадков не будет, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

"При переменной облачности максимальная температура воздуха в столице составит +18… +20 градусов, по области +16… +21 градус, ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду", — рассказала собеседница агентства.

По информации специалистов, в среду столичный регион попадёт под влияние антициклона, вероятность осадков сократится до минимума и температурный режим вернётся в норму. Атмосферное давление будет расти и повысится до 748 миллиметров ртутного столба.