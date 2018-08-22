В Красноярском крае появятся комитеты родственников осужденных

КРАСНОЯРСК, 22 авг — РИА Новости. Первые в России комитеты родственников осужденных появятся в пенитенциарных учреждениях Красноярского края, чтобы привлечь родителей к воспитательной работе с осужденными и их ресоциализации после освобождения, а также к обсуждению и решению проблем в колониях, сообщила РИА Новости официальный представитель регионального управления ФСИН Екатерина Броцман.

По ее словам, об этом на встрече с родственниками осужденных, которая прошла в формате открытого диалога, заявил начальник главка Николай Васильев.

Комитеты родственников осужденных или родительские комитеты будут созданы в составе попечительских советов, которые есть при каждом пенитенциарном учреждении региона.

"Родительскую общественность необходимо привлекать к воспитательной работе с осужденными. Вероятен формат участия родных в работе комиссий учреждений, на которых разбираются нарушители порядка отбывания наказания, рассматриваются ходатайства на перевод в колонию-поселение и условно досрочное освобождение", — сказал Васильев.

Он отметил, что беседа "по-матерински" или "по-отечески" может заставить осужденного задуматься о правильности своих поступков и предостеречь от дальнейших необдуманных действий.

По данным Броцман, идею создания комитетов родственников осужденных поддержали представители региональных правозащитных организаций. Они согласились, что без участия родных и близких осужденных в процессе исправления сложно достичь результатов, а работа комитетов может стать еще одной формой общественного контроля в местах лишения свободы.

Реализация проекта запланирована в нескольких учреждениях в Красноярске, в случае эффективности этот опыт будет распространен на все подразделения региональной ФСИН.