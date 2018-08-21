Обращение об обеспечении детей лекарствами восприняли быстро, заявил Песков

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Открытое письмо к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой внедрить механизм быстрого обеспечения детей в России жизненно важными лекарственными препаратами или их детскими формами воспринято оперативно и с ответной реакцией, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам во вторник.

Ранее детский хоспис "Дом с маяком" и Фонд помощи хосписам "Вера" направили обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором просили внедрить механизм быстрого обеспечения детей в России жизненно важными лекарственными препаратами или их детскими формами, в том числе диазепамом в микроклизмах, копия письма опубликована на сайте хосписа.

"Я знаю, что на эту тему уже была реакция из министерства здравоохранения — если я не ошибаюсь, она была вчера вечером. Дело в том, что это и есть реакция. Причем она последовала весьма оперативно. Но, по крайней мере, это обращение воспринято, воспринято быстро, с ответной реакцией", — ответил Песков на вопрос о том, сформировалась ли уже какая-то реакция на это открытое письмо.

Минздрав России предлагает включить вопрос о выпуске коммерчески невыгодных противоэпилептических лекарственных препаратов, в том числе ректальной формы диазепама, в план мероприятий по проекту стратегии "Фарма-2030", сообщается на сайте ведомства.

Минпромторг в июле опубликовал для общественного обсуждения проект распоряжения правительства РФ об утверждении стратегии развития фармацевтической промышленности до 2030 года. Она сохраняет основные цели действующей редакции документа, но фокусируется и на новых задачах. Среди них — усиление госполитики по поддержке инноваций, развитие локальных компетенций в химическом и биологическом синтезе активных веществ и фармсубстанций.