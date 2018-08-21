Онкодиспансер и детская больница завершат формирование "Медгорода" в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 21 авг — РИА Новости. Строительство нового корпуса областного онкологического центра и детской областной больницы в Тюмени завершат реализацию проекта "Медицинский город", который ориентирован на оказание помощи жителям Тюменской области и соседних регионов, а также на развитие экспорта медицинских услуг, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора региона.

"По областной детской больнице мы сейчас активно работаем с Минздравом с включением в национальный проект. Новый корпус областного онкологического центра будет включать клинико-диагностическую поликлинику, современный стационар, отделение лучевой терапии", — привел собеседник агентства слова врио губернатора Тюменской области Александра Моора.

Он напомнил, что в "Медицинском городе" уже построены Федеральный центр нейрохирургии (ФЦН) и Радиологический центр, модернизированы Областная клиническая больница №1 и МСЧ "Нефтяник". Строится многопрофильный центр Группы компаний "Мать и дитя", который впишется в структуру единого лечебно-диагностического комплекса "Медицинского города". На территории многофункционального комплекса идет строительство жилых домов для медработников. Объемы медпомощи, оказываемой в "Медицинском городе", составляют около 67 тысяч госпитализаций в год.

Моор также рассказал о планах открытия трех центров амбулаторной онкологической помощи в Тобольске, Ишиме и Заводоуковске, продолжении развития сети поликлиник, приобретении новых модульных ФАПов и мобильных диагностических комплексов, стремлении Тюменской области стать пилотным регионом и Центром компетенции по цифровой трансформации отрасли здравоохранения. По информации пресс-службы, по результатам 2017 года Тюменская область вошла в тройку лидеров по автоматизации здравоохранения в субъектах РФ. Кроме того, область заняла первое место среди регионов в рейтинге министерства здравоохранения России по доступности и качеству медицинской помощи. В августе 2018 года тюменские поликлиники № 8 и № 17 первыми в стране получили федеральные сертификаты качества.

"Мы вплотную занялись подготовкой регионального сегмента национального проекта "Здравоохранение". Уже понятен перечень мероприятий, которые позволят нам достичь определенных президентом РФ показателей. Поставленные цели требуют напряженной работы. Национальный проект не временный инструмент, это конкретные задачи, которые требуют консолидации усилий не только медицинского сообщества", — процитировали в пресс-службе слова Моора.

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