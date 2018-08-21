Транспортный поток на Крымском мосту в конце августа сменил направление

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости. Автотуристы со второй половины августа стали больше выезжать из Крыма, чем въезжать на полуостров, сообщила во вторник пресс-служба УПРДОР "Тамань" Росавтодора, в управлении которого находится Крымский мост.

Более двух миллионов транспортных средств проехали в обоих направлениях по Крымскому мосту с момента открытия автомобильного движения 16 мая 2018 года, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Во второй половине августа фиксируется постепенная переориентация транспортного потока на Тамань. Так, в период с 14 по 20 августа ежедневно преобладает трафик в сторону Краснодарского края: в Крым за эти дни проехали более 98 тысяч автомобилей, в обратную сторону – более 111 тысяч", — отметили в УПРДОР "Тамань".

Среднесуточная интенсивность в августе составляет на данный момент около 29,2 тысячи автомобилей (14,8 тысячи в Крым и 14,4 тысячи в направлении Тамани).

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

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