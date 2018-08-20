В Туле стартовал молодежный слет "Кадры будущего для регионов"

ТУЛА, 20 авг — РИА Новости. Двести одаренных тульских старшеклассников принимают участие в слете в рамках реализации в области стратегической инициативы "Кадры будущего для регионов", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы облправительства.

Слет начал работу в понедельник в Туле. Для его участников организованы обучающая и развлекательная программы. Заниматься с ребятами будут представители Агентства стратегических инициатив (АСИ), Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования.

Министр образования Тульской области Оксана Осташко сообщила на открытии слета, что его участниками стали 200 ребят, которые подали заявки на федеральный портал "Одаренные дети" и прошли конкурсный отбор.

"Стратегическая инициатива направлена на создание условий для профессионального самоопределения обучающихся и предполагает сопровождение школьников с использованием института наставничества и при участии в качестве тьюторов молодежи. По результатам интенсива для талантливых подростков-участников инициативы будут сформированы проектные команды, цель которых — в течение учебного года разработать и защитить проекты, направленные на развитие Тульской области", — привели в пресс-службе слова министра.

Собеседник агентства напомнил, что соглашение об участии Тульской области в проекте было заключено с руководством АСИ губернатором региона Алексеем Дюминым, который уделяет большое внимание работе с одаренными детьми.

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