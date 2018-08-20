"Он прыгнул на меня". В Воронежской области жалуются на тарантулов

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Жители Верхнехавского района Воронежской области начали жаловаться на ядовитых пауков — тарантулов, сообщает РИА "Воронеж".

Как рассказала жительница села Шукавка Галина Лопатина, она смотрела телевизор у себя дома, когда обратила внимание, что по дивану "что-то передвигается".

"Я включила свет и увидела большого паука. Он прыгнул на меня, но я увернулась и набросила на него полотенце. Потом стряхнула паука в банку", — сказала она.

Членистоногих в домах также обнаружили жители села Верхняя Хава. Пострадавших в результате укусов нет.

Как пояснил врач районной станции по борьбе с болезнями животных Алексей Буванов, в основном эти пауки обитают в засушливых районах, однако южнорусский тарантул (он же мизгирь) водится в южных районах России и Украины.

"В период жаркого лета паук вполне может добраться до границы степной и лесостепной зоны, которая проходит по Воронежской области", — добавил медик.