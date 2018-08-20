Жители Якутии спасли краснокнижного орлана-белохвоста

ЯКУТСК, 20 авг – РИА Новости. Жители Нижнеколымского района Якутии на берегу реки Колыма подобрали краснокнижного орлана-белохвоста, птица хромала, сообщает пресс-служба минэкологии республики.

Этот вид птиц находится на грани вымирания и занесен в Красную книгу.

"Птица не могла лететь и хромала. Спасители привезли найденыша в поселок Черский Нижнеколымского района и передали в местную ветстанцию", — отметили в минэкологии.

Визуально орлан-белохвост выглядит здоровым, открытых ран и повреждений нет, сообщили местные инспекторы.

"Но мне кажется, что маховые перья одного крыла короче остальных. Орнитологи отмечают, что эта взрослая особь, на вид ей 2 года", — сообщил инспектор Нижнеколымской инспекции охраны природы Руслан Слепцов.

Как рассказал Слепцов, на днях птицу попытались отпустить на волю, но она так и не сумела взлететь. Сейчас за особенным "пациентом" наблюдают ветеринары. В дальнейшем, если все будет хорошо, его планируют отпустить на природу.

Орлан-белохвост — отдельный вид рода орланов. Пернатые живут рядом с морскими побережьями, крупными реками и озерами. Вид внесен в Международную Красную книгу, а также в национальные Красные книги многих государств.