Под Старой Руссой нашли останки красноармейцев, жестоко убитых в годы ВОВ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг — РИА Новости. Поисковики подняли останки сотен бойцов Красной Армии, которых с особой жестокостью убили гитлеровцы в лагере Dulag 150 под Старой Руссой, предположительно, во время отступления, сообщил РИА Новости в понедельник командир поискового отряда "Медведь" Игорь Тума.

По его словам, в лагере Dulag 150 у деревни Муравьево содержалось несколько тысяч советских военнопленных, которые попадали сюда со всей территории нынешней Новгородской области с 1941 по 1944 год. В 1946 году вблизи лагеря было обнаружено массовое захоронение, однако уничтоженные бараки с похороненными под руинами останками красноармейцев были обнаружены лишь недавно. В настоящее время подняты останки уже более 300 красноармейцев. На месте лагеря уже не первый год работают поисковые отряды. Сейчас Вахту Памяти здесь несут четыре отряда поисковиков.

"Здесь был лагерь военнопленных. Видимо, они были все уничтожены, когда немцы отступали. Те солдаты, которых мы поднимали, они были убиты очень жестоко. То есть не просто расстреляны, а их именно забивали. Я сам в шоке, думал, меня уже ничем не удивишь давно. А когда я это посмотрел — просто жуть", — сказал Тума.

Как сообщил собеседник агентства, данных об этом лагере военнопленных никаких нет. "Кто-то говорил, что он был засекречен. У немцев-то архивы есть в Германии, но не попасть к ним в архив", — добавил собеседник агентства.