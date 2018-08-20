Услуги МФЦ стали доступны жителям Кубани независимо от места регистрации

В одном из многофункциональных центров по оказанию государственных и муниципальных услуг. Архивное фото

В одном из многофункциональных центров по оказанию государственных и муниципальных услуг. Архивное фото

КРАСНОДАР, 20 авг — РИА Новости. Жители Краснодарского края теперь могут получать услуги в любом Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) региона вне зависимости от места регистрации. Более 98% пользователей положительно оценили качество услуг, однако, по мнению губернатора края Вениамина Кондратьева, некоторые моменты необходимо доработать, сообщает пресс-служба администрации региона.

"На Кубани завершен перевод МФЦ с муниципального уровня на региональный. Теперь жители могут получать государственные и муниципальные услуги в любом МФЦ края вне зависимости от места регистрации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что губернатор региона провел совещание об итогах работы за шесть месяцев текущего года. По его словам, при централизации вся инфраструктура МФЦ была сохранена. Всего в регионе открыты 57 офисов и 335 структурных подразделений, работающих в сельских поселениях.

Сотрудники МФЦ с начала текущего года приняли около 3,5 миллиона обращений. "По статистике более 98% пользователей положительно оценили качество полученных услуг", — отметили в ведомстве. Как отметил глава региона, это хороший показатель.

"Но, тем не менее, есть моменты, которые надо доработать. Поступают жалобы на очереди, ожидание дольше 15 минут, на ошибки специалистов. Прошу руководителей филиалов обратить на это внимание. Реорганизация задумывалась не только чтобы изменить форму. Главное, чтобы люди почувствовали качественные изменения в работе центров", — заявил Кондратьев.

Как отметил руководитель департамента информатизации и связи региона Евгений Юшков, сейчас все обеспечивающие функции централизованы и переданы в краевой аппарат, выстроена система управления сетью МФЦ, которая позволяет оперативно решать возникающие вопросы.

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