Минпросвещения не поддержало идею о платном изучении английского в школах

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Министерство просвещения России не рассматривает предложение сделать изучение английского языка платным, изучение иностранных языков — требование действующих федеральных государственных образовательных стандартов, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что изучение английского и других иностранных языков в российских школах и вузах должно быть платным, поскольку оно облегчает "воровство умов".

"Министерство не рассматривает подобных предложений. Изучение иностранных языков — требование действующих федеральных государственных образовательных стандартов, навыки владения иностранным языком затрагивают различные сферы жизни не только тех, кто планирует работу за рубежом, но и тех, кто живет и работает в России. Актуальность знаний в этой области — объективный факт конкурентоспособности человека на внутреннем рынке труда, поэтому изучению иностранного языка уделяют внимание во всех школах страны", — сказали в пресс-службе Минпросвещения.