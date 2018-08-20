ЕР предложила сохранить льготы и выплаты для людей предпенсионного возраста

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. "Единая Россия" предлагает сохранить все существующие льготы и социальные выплаты в переходный период совершенствования пенсионной системы для людей 55 — 60 лет, сказала заместитель руководителя фракции ЕР в думе Ставропольского края Валентина Муравьева на совместном заседании генерального совета ЕР и Совета руководителей фракций партии.

"В нашей стране существует система социальных льгот, которые получают люди после выхода на пенсию. Наши жители очень просят, чтобы эти льготы сохранились. Причем очень важно, чтобы не изменился срок с изменением пенсионного возраста на переходный период. Это очень важно для людей", — сказала Муравьева.

При этом партия намерена обратиться с такой просьбой к президенту России Владимиру Путину, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

"Мы обязательно обратимся к нашему президенту и попросим его их (предложения) поддержать", — сказал Турчак.

Госдума 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве, он предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Изменения предполагается сделать поэтапными с 2019 года. Палата одобрила базовые положения документа, теперь до 24 сентября к нему будут собирать поправки, затем пройдут голосования во втором и третьем чтениях и рассмотрение в Совете Федерации.

Правительство поясняло, что благодаря предлагаемым изменениям пенсии неработающим пенсионерам планируется повысить в 2019 году в среднем на 1 тысячу рублей, а к 2024 году ожидается выход на среднюю пенсию около 20 тысяч рублей в месяц, что соответствует росту примерно на 35% по сравнению с уровнем 2018 года.

Президент Владимир Путин заявил, что ему не нравится ни один из предложенных вариантов по повышению пенсионного возраста, и россияне "ничего хорошего не видят" в том, что не смогут выйти на пенсию, когда планировали. Но надо опираться на экономические оценки — и если ничего не менять, пенсионная система в будущем может лопнуть, заявил президент. Нынешняя планка пенсионного возраста была установлена еще в 1956 году, когда на одного пенсионера приходилось 3,7 работающих, а продолжительность жизни составляла 67 лет, напомнил он. Сейчас на каждого пенсионера приходится только двое работающих, а средняя продолжительность жизни выросла до 73-74 лет, объяснил президент.

Окончательного решения еще нет, надо выслушать все мнения, но не оценки тех, кто пиарится на этой теме, резюмировал Путин.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.

Подробнее о возрасте выхода на пенсию в других странах мира читайте в справке РИА Новости >>