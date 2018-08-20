Глава Хакасии рассказал Путину о прибыльном музее с уникальными камнями

Владимир Путин и глава Республики Хакасия Виктор Зимин во время встречи. 20 августа 2018

Владимир Путин и глава Республики Хакасия Виктор Зимин во время встречи. 20 августа 2018

МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Музейный центр в Хакасии, где экспонируются уникальные камни, приносит прибыль, сообщил глава республики Виктор Зимин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Российский лидер напомнил Зимину, что тот ранее рассказывал о музейном центре. Глава Хакасии сообщил Путину, что объект построен. "Хочу доложить, что он работает с прибылью, что самое главное. Там экспозиция камней. Больше в мире таких нет. Им от 4 до 6 тысяч лет",- заметил Зимин.

Он добавил, что в республике построен и культурно-исторический центр.