МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Сделать английский платным в российских школах — это значит отрезать путь в науку и к передовым технологиям, заявила РИА Новости директор лицея РАНХиГС Жанна Подковыркина.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что изучение английского и других иностранных языков в российских школах и вузах должно быть платным, поскольку оно облегчает "воровство умов".

"Что значит сделать английский язык платным сейчас в РФ? Это значит отрезать путь в науку и к передовым технологиям для огромного количества российских школьников. Если мы вспомним официальные данные Росстата — свыше 20 миллионов человек в России проживают за чертой бедности. Совершенно очевидно, что эти семьи не будут платить за обучение ребенка английскому языку", — сказала Подковыркина.

Директор отметила, что английский язык – это не прихоть и не язык врага, "к счастью или к сожалению, английский язык сейчас – это новая латынь и, действительно, путь в науку и к технологиям".

Поддержка такого предложения, по ее словам, стала бы дискриминационным ударом по незащищенным слоям населения. "Вместо выравнивания социального неравенства мы бы просто усугубили и без того не очень хорошее положение, что мы называем социальным неравенством", — заключила Подковыркина.