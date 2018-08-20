МЧС проверило свыше 70% учебных заведений в России

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. МЧС проверено более 67 тысяч учебных заведений в России, что превышает 70% от общего числа, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Надзорными органами МЧС России совместно с органами управления образованием на сегодняшний день уже проверено более 67 тысяч объектов, что составляет 71% от запланированного количества", — сказал собеседник агентства.

МЧС должно проверить все российские учебные организации к 27 августа. На учете в России стоит более 96 тысяч образовательных учреждений, 2,5 тысячи из них — с круглосуточным пребыванием детей.