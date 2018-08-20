В Ростовской области реализуют новый этап инновационного правового проекта

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 авг — РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве в реализации проекта "Правовая помощь онлайн" подписано между Главным управлением Министерства внутренних дел РФ по Ростовской области и Уполномоченным МФЦ по области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора региона.

"Подписание соглашения с полицией стало новым шагом для развития проекта "Правовая помощь онлайн". Теперь качественные юридические консультации в режиме реального времени станут доступны не только россиянам, но и гражданам иностранных государств. Это особенно актуально для Ростовской области, столкнувшейся в недавнем времени с массовой вынужденной миграцией жителей Украины. Бесплатные видеоконсультации для данной категории иностранных граждан станут еще одним важным инструментом для выполнения задач, поставленных президентом России на прямой линии 7 июня 2018 года", — сказал собеседник агентства.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, проект "Правовая помощь онлайн" обеспечивает дополнительную возможность жителям области напрямую общаться с органами власти по той или иной теме.

"Нередко бывает так — услуга оказана, ответ предоставлен, но вопросы остались. Благодаря непосредственному, "живому" общению, можно получить информацию по всем дополнительно возникающим направлениям, уточнить сведения. При этом бюрократические процедуры и рассмотрение обращений упрощаются", — приводятся в сообщении слова Голубева.

Сейчас консультационная услуга предоставляется в 22 МФЦ, в "Правовой помощи онлайн" участвует 21 муниципалитет области. Техподдержку оказывает министерство информационных технологий и связи донского региона, при этом дополнительного финансирования на реализацию проекта не потребовалось.

Помимо донской полиции, в проекте задействован Пенсионный фонд РФ, а также различные профильные региональные министерства. До конца года планируется расширить число органов власти, которые включатся в оказание правовой помощи. На сегодняшний день ведутся переговоры с Управлением Росреестра по Ростовской области, что объясняется наличием у граждан большого количества имеющихся вопросов в сфере кадастрового учета недвижимого имущества и регистрации права собственности на него, добавили в пресс-службе.

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