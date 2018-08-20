МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Российские школы не имеют права не подготовить учеников к экзамену по иностранному языку, который станет обязательным в 2022 году, а уже в 2020-м будет проводиться в качестве пробного ЕГЭ в 19 регионах РФ, заявил заслуженный учитель России, директор московского центра образования №109 Евгений Ямбург, комментируя идею лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Ранее Жириновский выразил мнение, что изучение английского и других иностранных языков в российских школах и вузах должно быть платным, поскольку оно облегчает "воровство умов".

"Это будет обязательный экзамен, и не подготовить ребят к этому экзамену мы не имеем права", — сказал собеседник агентства.

Ямбург не находит логики в заявлении политика, который обосновал свое предположение необходимостью остановить отток мозгов за границу. "Если говорить о том, какие дети уезжают учиться, это дети, как правило, состоятельных людей, которые в состоянии оплатить не только английский, но и оплатить обучение за рубежом, которое недешевое… Я не думаю, что из этого предложения что-то следует реально", — заметил учитель.

"Я хочу напомнить, что сам Владимир Вольфович — знаток нескольких языков и образование получал в Советском Союзе, где обучение было бесплатным. Надо сказать, что английский язык – язык международного общения, если мы хотим, чтоб наши дети были в курсе новых научных и других открытий. Это сегодня необходимо каждому человеку, который хочет развиваться и совершенствовать свое образование", — добавил он.

Ранее министр просвещения Ольга Васильева в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным заявила, что в соответствии и с экспертным, и с профессиональным мнением планируется с 2022 года ввести экзамен по иностранному языку, а в 2020 году ввести пилот в 19 регионах. Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов говорил, что обязательный ЕГЭ по иностранному языку будет введен в 2022 году, уже разрабатываются задания.