Нижегородская область получит 50 миллионов рублей на "Социальное такси"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 авг — РИА Новости. Нижегородская область получит 50 миллионов рублей на покупку 22 автобусов и восьми автомобилей для службы "Социальное такси" после обращения главы региона Глеба Никитина к президенту России, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Никитин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой выделить 50 миллионов рублей на покупку автотранспорта для государственных учреждений социального обслуживания населения.

"В официальном письме на имя президента за подписью Глеба Никитина говорится, что назрела острая необходимость в приобретении автотранспорта для государственных учреждений социального обслуживания населения Нижегородской области. В том числе 22 автобусов и восьми автомобилей для службы "Социальное такси" на сумму 50 миллионов рублей. Президент России Владимир Путин дал соответствующее поручение правительству РФ", — говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

Приобретение нового автотранспорта позволит организовать доставку детей из малообеспеченных, неблагополучных и многодетных семей, инвалидов в оздоровительные и реабилитационные учреждения, подчеркивается в сообщении.

Государственная система социальной защиты Нижегородской области включает в себя 51 государственное учреждение социального обслуживания семьи и детей и 59 государственных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Ежегодно на базе государственных учреждений обслуживается более 20 тысяч детей. В том числе детей-инвалидов и более 2 500 маломобильных граждан, в том числе инвалидов-колясочников.

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