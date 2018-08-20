ВЦИОМ выяснил, что две трети россиян верят в теорию заговора против страны

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Две трети жителей России (66%) считают, что в мире существует "группа лиц", которая стремится переписать российскую историю и подменить исторические факты, чтобы навредить стране, приуменьшить ее величие, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно данным опроса, 26% респондентов полагают, что такой группы лиц не существует, а 8% затруднились ответить на данный вопрос. Большинство опрошенных (63%) также заявили, что существует группа лиц, которые стремятся разрушить духовные ценности, сформированные у россиян, с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. С ними не согласны 24% опрошенных, еще 13% затруднились ответить на данный вопрос.

"То, что "существует группа лиц", стремящаяся ревизовать традиционные ценности и переписать историю, довольно очевидно… На этом фоне наши результаты указывают как раз на повышение критичности общественного сознания в этом вопросе", — прокомментировал данные опроса руководитель Центра социально-экономических исследований НИСоцУ Академии при Президенте РФ Олег Чернозуб.

Опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 29-30 мая 2018 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Объем выборки — 2 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.