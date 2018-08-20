В Москве уровень сероводорода в воздухе пришел в норму

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Уровень сероводорода в воздухе Москвы утром в понедельник пришел в норму после превышения; рекомендованный ВОЗ порог запаха и безопасный уровень воздействия при этом не был превышен, сообщили РИА Новости в "Мосэкомониторинге".

Ранее в СМИ появилась информация, что ночью 20 августа станция на улице Гурьянова зарегистрировала превышение уровня сероводорода в 1,6 раза.

Как подчеркнули в "Мосэкомониторинге", концентрация основных загрязнений в воздухе ниже предельно допустимых значений, оказывающих влияние на здоровье человека.

В учреждении рассказали, что за прошедшие выходные дни преимущественно в ночные и утренние часы отмечалось ухудшение условий рассеивания выбросов, что привело к повышению концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

"Сегодня, 20 августа, в Москве по состоянию на 08.00 содержание загрязняющих веществ в воздухе не превышает норму. Максимально разовые концентрации контролируемых загрязняющих веществ находятся в пределах установленных нормативов", — говорится в сообщении.

Порог запаха сероводорода и безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, не был превышен.

Отмечается, что в течение дня метеоусловия будут способствовать рассеиванию выбросов в атмосфере.