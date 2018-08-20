Более 53 тысяч москвичей прошли процедуру ранней диагностики рака

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Процедуру ранней диагностики рака в Москве с 7 июля прошли уже более 53 тысяч человек, 14 тысяч из них получили результаты обследования, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Процедуру по ранней диагностике рака с 7 июля прошли более 53 тысяч человек. Из них 43 тысячи — женщины и более 10 тысяч — мужчины. Провериться можно в любой из городских поликлиник, процедуру проводят по субботам с 08:00. Она занимает не более получаса, а результаты высылают по электронной почте", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, более 14 тысяч человек уже получили результаты обследования. Пациенты, у которых выявлены отклонения от нормы, проходят дополнительные комплексные обследования и направляются на лечение в случае выявления онкологического заболевания.

По словам руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, у мужчин выявлено около 600 случаев повышенного уровня ПСА (простатический специфический антиген). Рак предстательной железы впервые был выявлен у пяти человек. Наличие предрасположенности к раку молочной железы и раку яичников выявлено в 76 случаях.

Добавляется, что бесплатное обследование может пройти каждый житель столицы по субботам с 8.00 в поликлиниках города.