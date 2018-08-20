В Москве с 2014 года обновили вывески на 7,5 тысячах зданий

МОСКВА, 17 авг — РИА Недвижимость. В Москве с 2014 года обновлены вывески на 7,5 тысячах зданий, сообщил в интервью РИА Новости главный архитектор города Сергей Кузнецов.

По его словам, ранее в городе был разработан набор правил по размещению вывесок. "Была проведена большая работа, которая позволила сделать городскую среду более комфортной и приятной для глаз. Только за прошлый год было обновлено более 1,8 тысячи рекламно-информационных конструкций во всех округах столицы, всего же вывески на зданиях обновили по 7,5 тысячам адресов", — рассказал чиновник.

При этом Кузнецов отметил, что подобные вещи можно назвать дизайн-кодом улиц, однако в масштабах всего города сделать дизайн-код и невозможно, и не нужно. "Архитектура прекрасна тем, что в ней всегда есть место неожиданности, сюрпризу, и хорошо, что талантливые архитекторы неспособны уложиться в какой-то единый код", — добавил он.

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