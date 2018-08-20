Пассажирам метро и МЦК в жару раздали около 40 тысяч бутылок с водой

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Порядка 40 тысяч бутылок с питьевой водой раздали пассажирам московского метро и МЦК за жаркие дни лета, сообщил РИА Новости заммэра столицы Максим Ликсутов.
Вице-мэр отметил, что больше всего бутылок — 5 тысяч — раздали на станции МЦК "Лужники". В метро чаще всего пассажиры брали воду на станциях "Комсомольская" и "Пушкинская" — более 3 тысяч бутылок на каждой из них.
Ликсутов пояснил, что воду раздают, когда температура на станциях возрастает до плюс 28 градусов и держится на этой отметке или выше в течение полутора часов.