Пассажирам метро и МЦК в жару раздали около 40 тысяч бутылок с водой

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Порядка 40 тысяч бутылок с питьевой водой раздали пассажирам московского метро и МЦК за жаркие дни лета, сообщил РИА Новости заммэра столицы Максим Ликсутов.

"За жаркие дни лета пассажирам метро и МЦК раздали 40 тысяч бутылок с водой. Чаще всего воду раздают на станциях Московского центрального кольца. Почти все они находятся на поверхности, поэтому платформы здесь быстрее прогреваются в солнечные дни", — рассказал он.

Вице-мэр отметил, что больше всего бутылок — 5 тысяч — раздали на станции МЦК "Лужники". В метро чаще всего пассажиры брали воду на станциях "Комсомольская" и "Пушкинская" — более 3 тысяч бутылок на каждой из них.

Ликсутов пояснил, что воду раздают, когда температура на станциях возрастает до плюс 28 градусов и держится на этой отметке или выше в течение полутора часов.