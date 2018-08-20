Власти Москвы не будут делать въезд в центр города платным

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Власти Москвы не будут делать платным въезд в центр города, а проблему загруженности дорог в столице можно решить другими способами, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Решить эту проблему (загруженности дорог — ред.) можно с помощью платного въезда. Но мы не собираемся так делать. Я считаю, что не исчерпаны другие возможности. Например, строительство хордовых трасс: Северо-Западной и Северо-Восточной хорд, Южной рокады. Они дадут водителям возможность проехать через город, минуя центр", — рассказал Собянин в интервью журналу "Эксперт".