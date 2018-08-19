В Рязани форум древних городов получил статус долгосрочного проекта

РЯЗАНЬ, 19 авг – РИА Новости. Первый международный форум древних городов, состоявшийся в Рязани при участии делегаций 14 стран, получил статус долгосрочного проекта, заявил на закрытии форума губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Торжественная церемония закрытия первого Международного форума древних городов состоялась в субботу в Рязанском Кремле, в ней участвовали представители делегаций стран-участниц форума, руководители ряда региональных министерств, города Рязани, жители областного центра. Всего свыше 3,5 тысячи человек.

"Форум получил статус долгосрочного проекта, нового эффективного канала взаимодействия между странами и народами. Кроме того, рязанский регион станет площадкой Ассоциации древних городов", — заявил губернатор на закрытии форума.

Накануне состоялось шествие делегаций форума, где каждая страна была символически представлена в виде старинной ладьи. Флагманом парада стала ладья с символикой форума как площадки, объединившей древние города. За ней следовали делегации во главе с представителями города Керчь. Затем корабли России и Рязани, ставшей столицей мероприятия. Далее – Армении, Белоруссии, Болгарии, Германии, Греции, Испании, Италии, Сербии, Турции, Узбекистана, Франции, Эстонии. Шествие сопровождалось национальной музыкой каждой страны. По пути следования – улицам Ленина и Соборной – участников форума тепло приветствовали жители города.

Отмечается, что на церемонии закрытия фестиваля состоялся концерт с участием творческих коллективов Смоленска, Ярославля, Ловеча, Углича, Керчи, Спарты, Бухары, Казани. Была представлена коллекция народных костюмов ряда регионов России и зарубежных стран, образцы нарядов XIX – XX веков показал собиратель и исследователь исторической одежды Серей Глебушкин.

В ходе церемонии была организована трансляция показа достопримечательностей городов-участников форума. В завершение мероприятия был запущен флаг форума, который подняли в небо шесть разноцветных воздушных шаров, говорится в сообщении.

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