В Москве территории вблизи школ почти готовы к 1 сентября, заявил Бирюков

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Территории, прилегающие к образовательным учреждениям в Москве, на 80% готовы к новому учебному году, работы по их благоустройству завершатся полностью к 25 августа, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков журналистам.

"Мы зашли в завершающую фазу подготовки учреждений образования к новому учебному году. Более 600 объектов, которые сегодня территориально органы власти — префектуры, районные управы, другие инженерные службы города готовят. Сегодня объём отремонтированных и благоустроенных территорий достиг более 80%. И мы полагаем, что к 25 августа все здания и сооружения, территории, в том числе спортивные, прилегающие к школам будут готовы к началу нового учебного года", — сказал Бирюков в субботу.

Ранее мэр города Сергей Собянин сообщил, что в этом году в дошкольные учреждения, школы и колледжи Москвы 1 сентября отправятся около 1,5 миллиона юных москвичей. Мэр отметил, что с 2011 года в столице построены более 300 детских садов и школ.