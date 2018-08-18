Источник рассказал, когда сформируют новый общественный совет Минприроды

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Новый состав общественного совета Минприроды России может быть сформирован в августе-сентябре, при этом в качестве нового главы рассматривается руководитель рабочей группы по экологии экспертного совета при правительстве России Рашид Исмаилов, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом формирования нового состава совета.

"У Минприроды России новый глава, в этой связи в августе-сентябре ожидается обновление общественного совета министерства. Вместо первого вице-президента Русского географического общества Николая Касимова его может возглавить Рашид Исмаилов. В последнее время он часто выступает на мероприятиях с участием министра, представляя общественность", — сказал источник.

По его словам, стоит также ожидать обновления примерно на треть состава общественного совета. В частности, новыми членами совета могут стать начальник управления государственно-кооперативного объединения рыбного хозяйства "Росрыбхоз" Григорий Шаляпин, главный редактор журнала "Экоград" Игорь Панарин, директор по экологии НЛМК Галина Христофорова, руководитель направления по экологии "Объединенной металлургической компании" Яков Хицкий, директор департамента "Металлоинвеста" Евгений Полесский.

"Общественному советы придется в первую очередь обсуждать "мусорный кризис", охвативший Подмосковье, а также ряд крупных городов, в частности, Казань", — добавил собеседник агентства.