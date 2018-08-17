В Рязани в форуме древних городов участвуют представители из 14 стран

РЯЗАНЬ, 17 авг – РИА Новости. Представители более 40 городов мира, основанных более 500 лет назад, принимают участие в первом Международном форуме древних городов, который проходит в Рязани с 12 по 19 августа, сообщает правительство региона.

Инициатива проведения в Рязани международного форума, целью которого является консолидация российского и мирового сообщества вокруг идеи сохранения и развития древних городов, развитие межнационального и межкультурного взаимодействия, была высказана губернатором региона Николаем Любимовым и поддержана Федеральным агентством по туризму.

"На полях форума проходят более 120 мероприятий, в которых принимают участие представители 40 городов из 14 стран", — говорится в сообщении.

В ходе форума было торжественно открыто Посольство древних городов мира, в которых представлены их историческое наследие и культурный потенциал. Для вовлечения жителей и гостей Рязани в проекты городского развития был создан открытый лекторий, в рамках которого ведущие эксперты в области урбанистики, медиа, развития и реализации городских проектов, музейного дела и туризма, городского предпринимательства дадут 11 научно-популярных лекций.

На полях форума подписаны соглашения о сотрудничестве правительства Рязанской области с Российской академией архитектуры и строительных наук и Союзом архитекторов России.

Глава региона Николай Любимов подчеркнул, что проведение форума является хорошим стимулом для продвижения Рязанской области как территории, привлекательной для туристов. В том числе, подробно обсуждались и вопросы гастрономического туризма.

"Регион должен стать хорошо известным в России и за рубежом, интересным для гостей. Это приведет к росту туристического потока. Мы готовы и в следующем году провести форум в Рязанской области, причем на более высоком уровне. В перспективе регион станет площадкой Ассоциации древних городов", – приводятся слова Любимова.

В ходе форума Николай Любимов высказал идею по созданию Ассоциации древних городов, которая была поддержана главой Ростуризма Олегом Сафоновым.

"Эта задача актуальна для всех старинных городов. У каждого из них наработана собственная практика, накоплен позитивный опыт. И, я думаю, взаимодействие, причем постоянное, будет способствовать решению общих проблем. Мы можем делиться нашими находками, развивать сотрудничество, налаживать более тесные контакты. Для этого я предлагаю создать Ассоциацию древних городов. Это будет первое в мире постоянно действующее объединение городов по возрастному критерию", – приводятся слова Любимова.

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