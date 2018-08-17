Более 17 тысяч жителей Чувашии прошли флюорографию в передвижных кабинетах

ЧЕБОКСАРЫ, 17 авг – РИА Новости. Более 17 тысяч жителей Чувашии с начала 2018 года прошли обследование в передвижных флюорографических кабинетах, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства здравоохранения региона.

По его словам, основная масса обследуемых проживает в удалённых районах и не может регулярно посещать городские поликлиники.

"На передвижной флюорографической установке за семь месяцев текущего года обследовано 17 249 человек. Передвижные флюорографы необходимы для оказания доступной медицинской помощи при любых погодных условиях жителям республики, которые проживают в удаленных населенных пунктах. Специалист на таком оборудовании может обследовать за один рабочий день до 150 человек, за год можно обследовать около 33 тысяч человек", — привели в пресс-службе слова главного врача Республиканского противотуберкулезного диспансера Жанны Еленкиной.

Как отметил замминистра здравоохранения Чувашии Владимир Дубов, флюорография позволяет диагностировать социально значимые заболевания легких, такие как туберкулез, на ранней стадии. "Намного легче вылечить болезнь на начальной, а не на запущенной стадии. Поэтому необходимо регулярно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию, в том числе, делать флюорографию легких", — подчеркнул он.

В пресс-службе добавили, что за последние десять лет заболеваемость туберкулезом в Чувашии снизилась почти в два раза.

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