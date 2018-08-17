МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ не видит необходимости в изменении закона о порядке помещения обвиняемых предпринимателей под арест, заявила в пятницу представитель ведомства Анна Анненкова на заседании экспертного совета при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей.

"Мы не усмотрели необходимости соответствующих изменений закона. Нам представляется, что процедура избрания в отношении предпринимателя меры пресечения в виде заключения под стражу в достаточной степени урегулирована и требует не столько законодательного изменения, сколько пересмотра подхода правоприменения. Введение для предпринимателей дополнительных преференций, например, как безусловное изменение судом меры пресечения только по основаниям отсутствия активных следственных действий, в действительности приведет к нарушению принципа равенства всех перед законом. Более того, понятие "активных следственных действий" исключительно оценочное и субъективное и не может быть включено в главу нового закона", — заявила представитель Генпрокуратуры.

Она заметила, что не нужно забывать, что следователь свободен в оценке доказательств и ограничен только законом.

По словам Анненковой, согласование прокурором вопроса об аресте предпринимателей и продления сроков содержания под стражей "могло бы стать механизмом усиления обеспечения прав на досудебной стадии судопроизводства". "Эта наша позиция о создании дополнительных условий", — сказала она.