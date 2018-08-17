В Подмосковье перед первым сентября проверили все школы

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Спасатели завершили проверку противопожарного состояния всех образовательных учреждений Московской области к началу нового учебного года, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС.
"Сотрудники Главного управления МЧС России по Московской области в составе межведомственных комиссий завершили проверки противопожарного состояния образовательных организаций вне зависимости от форм собственности", — сказал собеседник агентства.
По его словам, основной акцент был направлен на проверку исправности систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения, состояния путей эвакуации и эвакуационных выходов, размещения наглядной агитации по вопросам пожарной безопасности и действий в случае пожара или иной чрезвычайной ситуации.
"Начиная с 1 сентября на территории всех муниципальных образований Московской области запланировано проведение "Месячника пожарной безопасности". Сотрудниками органов надзорной деятельности будут проведены тренировки по эвакуации и сопутствующие профилактические мероприятия: инструктажи, беседы, открытые уроки", — сказал собеседник агентства.