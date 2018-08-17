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Общество

На фестивале фейерверков "Ростех" в Москве покажут уникальные программы

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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкНа международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве. Архивное фотоНа международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Иностранные пиротехнические команды представят на Международном фестивале фейерверков "Ростех" в Москве эксклюзивные национальные программы и поборются за победу в конкурсе, рассказали РИА Новости главы Feuerwerke Jost (Австрия), Lieto (Италия), Gatzara (Андорра).

В фестивале примут участие пиротехники из разных стран мира. В первый день свое мастерство покажут команды из Австрии, Болгарии, Италии и США, во второй день — из Андорры, Греции, Словакии и Великобритании.

Кто есть кто

Международный фестиваль фейерверков Ростех. День второй
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Ria.ru проведет трансляцию фестиваля фейерверков "Ростех"
"Мы впервые участвуем в шоу в Москве, готовы показать высококлассный фейерверк. Много времени потратили на подготовку концепции, выбрали музыку и сделали хореографию. Итак, мы ожидаем, что будем на подиуме", — сказал Жерар Пифарр Рос, владелец компании Gatzara из Андорры.

По его словам, его предприятие празднует в этом году свое 20-летие. Ранее команда выступала на Международном фестивале фейерверков в Таррагоне (Испания), чемпионате в Бильбао (Испания), делала грандиозный фейерверк на горе Монжуик, Барселона (Испания).

Как отметил со своей стороны Рудольф Йост, владелец австрийской компании Jost Feuerwerke, они участвовали в 35 международных фестивалях фейерверков.

"Представим в Москве удивительное шоу и рассчитываем классно провести время с нашими коллегами из России. Было бы здорово занять здесь одно из первых призовых мест", — отметил Йост.

Антонио Лието, лидер Lieto (Италия) рассказал, что его компания была основана после Второй мировой войны, и до сих пор является семейным бизнесом, управляемым третьим поколением семьи Лието.

"Это мой первый визит в Россию. Здесь есть настоящая аудитория, зажжем все вместе под настоящее итальянское шоу! Я слышал, что русские очень гостеприимны и любят много шутить — это действительно две важные вещи, чтобы иметь хорошую жизнь", — отметил глава компании.

Lieto побеждала в крупнейших международных соревнованиях: австрийском фестивале Neufelder See в 2014 году, французском Куршевеле в 2017 году, на Мальтийском пиротехническом фестивале, Международном фестиваль фейерверков в испанском Бланесе, и фестивале Atlantico в португальской Мадейре.

Как будут зажигать в Москве

На международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Арт-директор фестиваля фейерверков в Москве рассказал о символе мероприятия
За техническими тонкостями выступлений пиротехников будет следить компетентное жюри международного класса. В него вошли титулованные специалисты из Канады, Испании, США, Румынии и Португалии. Зрелищность шоу будут оценивать представители любительского жюри — композитор и продюсер Игорь Крутой и кинорежиссер Павел Чухрай. Вместе с ними проголосовать за лучшее выступление смогут и зрители, отправив специальное смс-сообщение. По результатам голосования будет выбран обладатель приза зрительских симпатий.

Выступление каждой команды продлится по 12 минут: две минуты так называемая "визитная карточка", во время которой фейерверк может проводиться только цветами, которые имеются в государственном флаге команды, и под ее национальную музыку, 10 минут будет длиться само выступление.

В фейерверках иностранные компании будут использовать российское оборудование и снаряды. Это связано с тем, что в связи с новыми требованиями к ввозу взрывчатых веществ их удобнее закупать на территории России.

В этом году российская команда не будет принимать участие в самом конкурсе, борясь за победу. Такое решение было принято в связи с изменением правил фестиваля. Однако российская команда откроет фестиваль в первый день и закроет его во второй.

Как и в прошлом году, прямую трансляцию вечернего шоу фейерверков можно посмотреть на ria.ru с 21.00 18 и 19 августа. РИА Новости — флагманский ресурс МИА "Россия сегодня", которое является официальным информационным агентством Фестиваля фейерверков "Ростех".

Программа фестиваля

Праздничный салют в честь Дня Победы на Поклонной горе в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Участники фестиваля фейерверков в Москве попробуют сделать надпись в небе
Праздничная программа в Москве продлится два дня — субботу и воскресенье, 18 и 19 августа. В Братеевском парке в течение двух дней будут проводиться детские и спортивные мероприятия, пройдет развлекательная программа, например, фестиваль воздушных змеев, а прямо на Москве-реке организуют шоу 120 танцующих фонтанов.

На выходных посетители смогут посостязаться в боссаболе (аналоге волейбола, но на надувных матах), летнем керлинге, пройти полосу препятствий. Любители интеллектуального досуга смогут принять участие в викторинах или отдохнуть за просмотром любимых фильмов и мультфильмов, которые покажут на большом экране под открытым небом. Посетителей также будет ожидать много творческих мастер-классов. Развлекательные мероприятия будут начинаться ежедневно в 14.00 мск.

Билеты можно купить в интернете, а также перед входом в сам парк. На сайте продаются билеты стоимостью от 500 рублей, вход для детей до семи лет свободный, но в сопровождении взрослых. Билеты на месте будут стоить дороже, чем при покупке заранее.

В дни праздников парк украсят арт-объекты, созданные художником-экспериментатором Андреем Бартеневым: семья белых медведей высотой в пять метров, кот в солнечных лучах, солнечный зайчик, слон и множество других экспонатов. С каждым из них можно будет взаимодействовать — залезть на него, сфотографироваться.

Для гостей фестиваля будет открыта лаунж-зона РИА Новости, где можно отдохнуть на лежаках и принять участие в розыгрыше призов. Кроме того, 18 августа здесь будет проведен мастер-класс "Расскажи о добре миру" от Школы медиаволонтера МИА "Россия сегодня". "Школа медиаволонтера" – специальный проект МИА "Россия сегодня", инициированный в рамках поддержки агентством Года волонтера в России.

Партнерами фестиваля в этом году стали благотворительные фонды "Линия жизни", "Старость в радость", "Проникая в сердце", фонд Константина Хабенского и фонд помощи хосписам "Вера". При их помощи в парке пройдет несколько благотворительных мероприятий.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.

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Вальс огненных вихрей: завершение фестиваля фейерверков в Москве
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