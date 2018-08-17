Власти КЧР рассказали о подготовке жилищно-коммунального комплекса к зиме

ЧЕРКЕССК, 17 авг – РИА Новости. Жилищно-коммунальный комплекс Карачаево-Черкесии в настоящее время готов к осенне-зимнему периоду на 60%, к началу отопительного сезона все подготовительные работы будут выполнены полностью, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов в ходе селекторного совещания о ходе подготовки предприятий ЖКХ и энергетики к осенне-зимнему периоду, которое в пятницу провел вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы и правительства КЧР, Темрезов отметил на совещании, что в Карачаево-Черкесии работа по подготовке предприятий ЖКХ, муниципального и государственного жилого фонда, объектов социальной сферы, инженерных систем, основных и резервных топливных хозяйств к отопительному периоду 2018-2019 годов началась еще в июне.

"На случай чрезвычайных ситуаций на всех предприятиях ЖКХ и топливно-энергетического комплекса сформированы аварийные бригады, разработаны мероприятия предусматривающие порядок совместных действий различных служб", — цитирует Темрезова пресс-служба.

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