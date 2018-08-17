ВКонтакте и Youtube ограничили доступ к страницам о "руфинге" и "зацепинге"

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Социальная сеть "ВКонтакте" и видеохостинг Youtube с начала года ограничили доступ к 88 страницам с информацией о "руфинге" и "зацепинге", сообщает Роскомнадзор.

"С начала года на основании судебных решений и проведенной Роскомнадзором работы социальная сеть "ВКонтакте" и видеохостинг Youtube самостоятельно ограничили доступ к 88 страницам, контент которых может привлечь молодежь к совершению экстремальных поступков, в том числе, опасных для жизни", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на этих страницах размещались материалы, пропагандирующие проезд на транспорте в непредназначенных для пассажиров местах, проникновение на различные объекты или части объектов, на которые вход запрещен (крыши зданий, высотные сооружения).

По мнению экспертов Роспотребнадзора, субкультуры "зацепинг" и "руфинг" можно отнести к скрытой форме суицидального поведения, поскольку такие действия могут повлечь причинение вреда жизни и здоровью несовершеннолетних.