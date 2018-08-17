В Москве протяженность выделенных полос увеличится до 292 километров

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Новые участки выделенных полос появятся на Большой Черкизовской улице и на Стромынке, после чего общая протяженность выделенок в столице увеличится до 292 километров, сообщил РИА Новости заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Новые участки выделенных полос появятся 20 августа в Москве, они обеспечат приоритет 19 маршрутам, которыми ежедневно пользуются более 121 тысячи пассажиров ", — рассказал он.

Участки длиной 900 метров запустят на Большой Черкизовской улице от Халтуринской улицы до метро "Преображенская площадь" в оба направления и протяженностью в 1,2 километра на улице Стромынка от улицы Барболина до улицы Матросская Тишина в сторону области.

Вице-мэр подчеркнул, что выделенные полосы вводят только после тщательного анализа и моделирования транспортных потоков и только на тех улицах, где приоритет наземному транспорту необходим больше всего.

"После запуска новых участков в Москве будет функционировать уже 292,16 километра выделенных полос – это лучший показатель по выделенным полосам в России и один из крупнейших в Европе", — добавил Ликсутов.

Он отметил, что по итогам введения выделенных полос скорость движения автобусов и троллейбусов увеличивается почти на 30%, на 25% сокращается число ДТП с участием общественного транспорта.